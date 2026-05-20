ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ-AAP ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ 228 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਚ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 20, 2026, 10:12 AM IST

Mohali News(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ): 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 228 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ।

ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ Indian National Congress (ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ Aam Aadmi Party (ਆਪ) ਨੇ ਸਾਰੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Bharatiya Janata Party (ਭਾਜਪਾ) 46 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ Shiromani Akali Dal (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) 37 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 45 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

  • ਕਾਂਗਰਸ – 50 ਉਮੀਦਵਾਰ
  • ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ – 50 ਉਮੀਦਵਾਰ
  • ਭਾਜਪਾ – 46 ਉਮੀਦਵਾਰ
  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – 37 ਉਮੀਦਵਾਰ
  • ਆਜ਼ਾਦ – 45 ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

