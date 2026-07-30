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ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ NRI ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੱਡ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ

Mohali NRI Groom: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NRI ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ਼ ਮੰਗਣ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:14 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ NRI ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੱਡ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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