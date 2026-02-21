ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Fake Certificate Job Case: ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ।
Fake Certificate Job Case: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਧੀਰ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।