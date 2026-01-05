Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3064361
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

Punjab Police Transfers: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:33 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

Punjab Police Transfers: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 11 ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਸਐਚਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਫੂਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Add Zee News as a Preferred Source

 

ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 83 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 6 ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਦਰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

TAGS

Mohali police transfersPunjab Police TransfersSHO reshuffle

Trending news

Noche Buena Beer
ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਅਰ! ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਪੀਣਾ
Missing Saroops Case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
CM Maan
ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM Maan ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
aap sarpanch
ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Hepatitis A
ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ 82 ਜਾਨਾਂ! ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਹਾਹਾਕਾਰ
barnala news
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਲੰਗਰ
Kapurthala girl missing
ਲੜਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਫੋਨ ਸੁਣਨ; ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ
bambiha gang
AAP ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Umar Khalid bail cancelled
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Tina Rijhwani
ਕੌਣ ਹੈ Salman Khan ਦੀ ਨੂੰਹ ਟੀਨਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਇਰਲ