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ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ CCTV ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:13 PM IST
ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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