/ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ Jeeshan Akhtar ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, SSOC ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Mohali News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (SSOC), SAS ਨਗਰ ਨੇ Jeeshan Akhtar ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਹਿਮ ਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ, ਨਕੋਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
SSOC ਦੇ AIG ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, IPS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਿਵ Jeeshan Akhtar ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Glock 9mm ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 5 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ SSOC ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਰਕਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ Glock 9mm ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 5 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ/ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ FIR ਨੰਬਰ 10, ਮਿਤੀ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਥਾਣਾ SSOC, SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Jeeshan Akhtar ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ Jeeshan Akhtar ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ, ਨਕੋਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ Jeeshan Akhtar ਨੇ Instagram ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਜਸਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਨੈਂਸਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ WhatsApp ਰਾਹੀਂ Jeeshan Akhtar ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਕਰੀਬ ₹80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ
SSOC ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ Jeeshan Akhtar ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ ₹80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Jeeshan Akhtar ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਫਾਇਨੈਂਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ SAS ਨਗਰ/ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
Glock ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।