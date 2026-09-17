Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ, ਰਸੀਦ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 17, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:33 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शिमला में रक्तदान शिविर और दीपमाला, रिज मैदान से जाखू मंदिर तक होंगे कार्यक्रम
2
3
4
5