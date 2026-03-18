Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3145238
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, FIR ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Gmada Action New Chandigarh: ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਰੀਬ 42 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, FIR ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Gmada Action New Chandigarh: ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ GMADA ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਰੀਬ 42 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

GMADA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Gmada Action New ChandigarhIllegal Farmhouse Punjabpunjabi news

