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ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Mohanjeet Kutmar Case: ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੁ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:53 AM IST
ਮੋਹਨਜੀਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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