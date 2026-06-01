ਆਰਸੀਬੀ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ; ਜਾਣੋ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ?

RCB IPL Prize Money News: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Trending Photos
RCB IPL Prize Money News: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੂੰ ₹13 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਤਵਾਰ (31 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 155 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 161 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।
2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
2008 ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ₹4.80 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ₹15 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ₹20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ?
ਆਈਪੀਐਲ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ₹7 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੌਦਿਆਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ; ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ