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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ; 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ

Fazilka Electricity Consumers Default News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 28, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:55 AM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ; 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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