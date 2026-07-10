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ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼; AAP ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ

Morinda Municipal Council Election: ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ 9 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ 6 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 10, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:22 PM IST
ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼; AAP ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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