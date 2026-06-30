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ਮਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਰਹੱਸ

Mohali Canal Tragedy News : ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 30, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:32 PM IST
ਮਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਰਹੱਸ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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