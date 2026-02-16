Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3111549
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ; BAMS ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mother Sells Newborn: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:26 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ; BAMS ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mother Sells Newborn: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ₹210,000 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਰਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਯੂਨਿਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁੱਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ BAMS ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਡਾਕਟਰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ
ਦਲਜੀਤ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਚੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 210,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਨਰਸ ਪਰਵੀਨ, ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸ ਆਸ਼ਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਨਰਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।

TAGS

Mother Sells NewbornLudhiana child trafficking casepunjabi news

Trending news

Mother Sells Newborn
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ; BAMS ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
RBI New Rule
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! KCC ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਸਾਨ
himachal budget session
बजट सत्र से पहले गरजे CM सुक्खू – “RDG हमारा हक”, विधानसभा में टकराव तय!
father murder son
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
surya grahan 2026
ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Sidhu Moosewala Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
MEA Deportation Data
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.71 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ; ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
Punjab IAS Officers Transfer
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
Golden Temple AI Video
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ AI ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ
Himachal Weather
17-18 फरवरी को ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी, 19 के बाद फिर शुष्क रहेगा मौसम