ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ; BAMS ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Mother Sells Newborn: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Mother Sells Newborn: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ₹210,000 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੁਨੀਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਨਰਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ
ਯੂਨਿਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁੱਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਰਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ BAMS ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾਕਟਰ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ
ਦਲਜੀਤ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਚੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 210,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਛੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਨਰਸ ਪਰਵੀਨ, ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸ ਆਸ਼ਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਨਰਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ।