ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੁੱਟੀ

Ludhiana Chain Snatching: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 10, 2026, 05:54 PM IST

Ludhiana Chain Snatching: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਲਾਵਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਖੋਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਔਰਤ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਟੀਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਜਿਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਕਟਿਵ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਉਥੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਦੀਆ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

 

