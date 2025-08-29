ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ
Mukerian News: ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:32 PM IST

Mukerian News: ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

