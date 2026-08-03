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ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ AAP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

Mukerian News: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 03, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:34 PM IST
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ AAP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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