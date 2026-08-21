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ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ; 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ

Sri Muktsar Sahib News: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 380 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 21, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:52 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ; 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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