ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ

WPL 2026: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਇਲਿੰਗਵਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈੱਡੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਹੀਲਾ ਫਿਰਦੌਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:27 PM IST

WPL 2026: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ WPL 2026 ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 2025 ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੀਤਾ ਐਮ. ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ, ਸਾਈਕਾ ਇਸ਼ਕ, ਸਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ, ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ 'S' - ਸ਼ਬਨੀਮ, ਸਾਈਕਾ, ਸਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ - ਦਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ - ਰਹੀਲਾ ਫਿਰਦੌਸ, ਨੱਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ - ਦਾ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਨਮ ਖੇਮਨਾਰ, ਮਿਲੀ ਇਲਿੰਗਵਰਥ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤਾ ਮੈਮ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।"

