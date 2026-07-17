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ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Nabha DC Rate News: ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ 8,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:51 PM IST
ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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