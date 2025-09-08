ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ; ਮਾਪੇ ਸਹਿਮੇ

School Bus Accident News: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
School Bus Accident News: ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬੱਸ ਪਿੰਡ ਚੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਕਦਮ ਚੋਏ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।