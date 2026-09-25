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ਨਡਾਲਾ-ਬੇਗੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ KTM ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Punjab Road Accident: ਨਡਾਲਾ-ਬੇਗੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕੇਟੀਐਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:17 AM IST
ਨਡਾਲਾ-ਬੇਗੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ KTM ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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