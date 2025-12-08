ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ

Ludhiana Woman win 3 Crore Lottery: 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ 2025 ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
Ludhiana Woman win 3 Crore Lottery: 22 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਕੋਹਿਮਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲ 2025 ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ₹3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ₹500 ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ 711665 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ।
ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ₹3 ਕਰੋੜ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, 'ਮੰਮੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।' ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂ?"
ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਡਰਾਅ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੰਪਰ 2025 ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ₹ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।