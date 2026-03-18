नाहन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 दिवसीय कार्यशाला का समापन

Nahan News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित 6 दिवसीय “प्रोटेक्टिव एजिंग” कार्यशाला का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया. इस कार्यक्रम में DC सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की.

कार्यशाला के अंतिम दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर और योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भाग लिया और लाभ उठाया.

मीडिया से बातचीत करते हुए DC प्रियंका वर्मा ने बताया कि यह कार्यशाला वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुई है. उन्होंने कहा कि छह दिनों तक बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध करवाए गए. आज के दिन स्वास्थ्य जांच के माध्यम से उनकी सेहत की भी जांच की गई.

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उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता बढ़ गई है और ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस तरह की पहल सराहनीय है.