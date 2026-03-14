ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

Written By Ravinder Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:47 PM IST

Barnala News: ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਈਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਟੱਕਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ

ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਉਤੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

 

Trending news

barnala news
Karan Aujla Mohali Concert
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
Mansa Accident News
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਟੱਕਰ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
Mansa Block Samiti Election
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ
Shimla LPG Shortage
एलपीजी की कमी के बीच शिमला के होटलों ने अपनाए वैकल्पिक इंतजाम
Idfc Bank Scam Chandigarh
IDFC First Bank ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਰ
Shimla News
शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की कगार पर
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼