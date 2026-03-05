ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ; ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:53 PM IST

Nancy Grewal Murder: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵਿੰਡਸਰ, ਲਾਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓਂ ਦੇ ਲਾਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਸਾਢੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਸੰਘਰਸ਼

 

 

