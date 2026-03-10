ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

Nancy Grewal Murder Case: ਵਿਵਾਦਤ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Nancy Grewal Murder Case: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਨਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, 'ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ,' ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।" ਨੈਨਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।