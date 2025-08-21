Nangal News: ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ; ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
Nangal News: ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ; ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

Nangal News : ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਲਗਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:08 AM IST

Nangal News: ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੇਟ; ਬਰਸਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

Nangal News (ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ): ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਲਗਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਐਲਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਦੀ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਐਲਗਰਾਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਨੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦਾ ਗੈਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਇਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਊਨਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਲਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

