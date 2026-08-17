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ਨੰਗਲ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਬਰਾਮਦ

Nangal News: ਨੰਗਲ ’ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਵਰਤੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 17, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:33 PM IST
ਨੰਗਲ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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