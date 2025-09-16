ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੱਪ

Nagal News: ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
Nagal News: ਨੰਗਲ–ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਨੈਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਲਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ–ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਗ਼ਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਦਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਟਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ–ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਥੀਂ ਬੱਠਲਾਂ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਲਬਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।