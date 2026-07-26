ਨੰਗਲ ਬਿਹਾਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਦ

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Kargil Vijay Diwas: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਬਿਹਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ 13ਵੀਂ ਜੇਏਕੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ।
ਸ਼ਹੀਦ ਪਵਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।