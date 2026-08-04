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ਨੰਗਲ 'ਚ BJP ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਛਿੜਕਾਅ

Nangal News: ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ BJP ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:56 PM IST
ਨੰਗਲ 'ਚ BJP ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਛਿੜਕਾਅ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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