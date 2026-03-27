ਨੰਗਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨ ਮਿਲਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:00 PM IST

Nangal News: ਨੰਗਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਖੀਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕੈਬਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ(Harjot Singh Bains) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (Bhakra Beas Management Board) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।

