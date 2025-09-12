ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

Nangal News: ਪੰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:33 PM IST

ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬੇਫ਼ਾਇਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੰਗਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ।

