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ਨੰਗਲ ਦੀ NFL ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ

Nangal News: ਨੰਗਲ ਦੀ NFL ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 14, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:11 PM IST
ਨੰਗਲ ਦੀ NFL ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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