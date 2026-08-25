/ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਹਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ

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Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਹਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਹਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੰਚੇੜਾ ਦਾ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੰਡ ਕਥੇੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣ ਲੱਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਯੂਪੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਹਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ।