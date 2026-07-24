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ਨੰਗਲ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਦੋ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

Nangal Water Issue: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਮਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:13 PM IST
ਨੰਗਲ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਦੋ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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