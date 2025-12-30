ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

Nangal News: ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਅੰਕੁਸ਼ ਚੌਧਰੀ (ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ), ਨਿਵਾਸੀ ਪੀਏਸੀਐਲ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
Nangal News(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ’ਚ “ਕਾਲ ਦ ਪੁਲਿਸ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਘਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬੈਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਨਹੋਨੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।
ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।