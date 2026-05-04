ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

PM Narendra Modi on West Bengal Election Results: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਜ ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ 'ਬਦਲਾ' ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਬਦਲਾਅ' ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਡਰ' ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਭਵਿੱਖ' ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। "ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ - ਹਿੰਸਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ *ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਦਨ* - ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ - ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਡਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ: ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਛਾਣ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਕਈ ਵਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਬਾਹਰੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਵਿਕਾਸ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਵਿਵਾਦ' ਨਹੀਂ; ਅਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਵੰਡ' ਨਹੀਂ।"