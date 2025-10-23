Advertisement
ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

Naveen Chaturvedi News: ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਥਾਣਾ-3 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:51 PM IST

Naveen Chaturvedi News: ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਰੂਪਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FSL (ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਾਇਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਮਾ

ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਥਾਣਾ-3 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦ SHO ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SHO ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Naveen ChaturvediRajya Sabha bypollfake proposers

