Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3033214
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਵਾਲ! ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਵਾਲ! ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ CM ਫੇਸ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜ–ਪੰਜ CM ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ CM ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਟੈਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ।

TAGS

Navjot Kaur sidhu

Trending news

Delhi CM Rekha Gupta
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
Navjot Kaur sidhu
CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਵਾਲ! ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Himachal Weather
हिमाचल में सूखा दिसंबर, कब बदलेगा मौसम? जानें बारिश-बर्फबारी को लेकर ताजा अपडेट
google
Google 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ! ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਆਵੇਗੀ ਘਰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟਣੀਆਂ
ludhiana accident
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 5 ਦੀ ਮੌਤ
amritsar news
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ
Chandigarh News
Immigration Fraud: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਦਸੰਬਰ 2025
Jio AirFiber
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਏਅਰ ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਜੀਓ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਜਲਵਾ