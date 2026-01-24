Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਘਮਾਸਾਨ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼...

Navjot Singh Sidhu on Congress Meeting: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:44 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਘਮਾਸਾਨ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼...

Navjot Singh Sidhu on Congress Meeting: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ: "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।"

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿੱਧੂ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ।

ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਸੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:

  • ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
  • ਚੋਣਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
  • ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

