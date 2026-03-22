Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:15 PM IST

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤਾ ਬਟਵਾਰਾ

Navjot Singh Sidhu News: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 49,500 ਵਰਗ ਫੁੱਟ (ਕਰੀਬ 1.1 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੇਨਈ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।

2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗਾਇਤਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

