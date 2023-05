Wrestlers Protest news: जंतर-मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू

Navjot Singh Sidhu on Wrestlers Protest at Delhi's Jantar Mantar news: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यानी सोमवार को जंतर-मंतर पर पहलवानों के धरने को अपना समर्थन दिया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है. पहलवानों को कई राजनीतिक नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस दौरान भारतीय पहलवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं.

जंतर मंतर पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, "यह जानना कि क्या सही है और यह नहीं करना सबसे बड़ी कायरता है!!! …. एफआईआर में देरी क्यों हुई? ……. प्राथमिकी को सार्वजनिक न करना यह दर्शाता है कि प्राथमिकी हल्की है और शिकायतकर्ता की शिकायत की पुष्टि नहीं करती है….. मंशा संदिग्ध है और मकसद अभियुक्तों की रक्षा करना है…… क्या चीजों को छुपाया जा रहा है? ……. जिस अधिकारी ने एफआईआर में देरी की, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 166 के तहत मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्योंकि वह प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य था, जैसे की माननीय सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के फैसले के अनुसार एक संज्ञेय अपराध के मामले में अनिवार्य है.

उन्होंने आगे लिखा, "POCSO एक्ट के तहत दर्ज मामले गैर जमानती हैं….. अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ………… क्या ऊंचे और ताकतवर के लिए कानून अलग है? ………. विचाराधीन व्यक्ति प्रभाव और प्रभुत्व की स्थिति में क्यों बना रहता है जो किसी के भी करियर को बना और बिगाड़ सकता है? उनके नेतृत्व में एक निष्पक्ष जांच असंभव है …….. राष्ट्र समझता है कि समिति का गठन केवल देरी और विचलन है ….. सार्थक जांच के लिए आगे बढ़ने और सच्चाई को उजागर करने का एकमात्र तरीका “हिरासत में पूछताछ” है, बिना इसकी निष्पक्ष जांच बेमानी है."

इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, "यह लड़ाई हर महिला के सम्मान, अखंडता और गरिमा के लिए है…… एक समाज जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है वह नीचे की ओर जा रहा है…… यदि उच्च सम्मान और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं के साथ देश का गौरव बढ़ाने के लिए इतना घिनौना व्यवहार किया जाता है तो जो सड़कों पर हैं उन लोगों के भाग्य की कल्पना कीजिए. जिनके मत से बनती है सरकारें, खेल जगत के चमकते हुए सितारे, सड़को पे दर बदर भटक रहे बेचारे !! …"

हाल ही में विनेश फोगाट और साक्षी मालिक की तस्वीर साझा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, "चौंकाने वाली बात यह है कि 9 नामी महिलाओं ने शिकायत की और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई. यह भारतीय इतिहास में समय के गाल पर एक आंसू होगा... कोई भी देश जो अपनी महिला आइकन का अपमान करता है, वह अपने ही गौरव को ठेस पहुंचता है, इन महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पंख दिए हैं…"

