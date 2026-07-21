Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /NE-5 ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ BKU ਏਕਤਾ ਮਲਵਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

NE-5 ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ BKU ਏਕਤਾ ਮਲਵਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Lehragaga News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 21, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:50 PM IST
NE-5 ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ BKU ਏਕਤਾ ਮਲਵਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਰਾਮਦਾਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
amritsar news52 min ago
2
Delhi March1 hr ago
3
Gurinderjit Singh Nagra News1 hr ago
4
Kangra news2 hrs ago
5
Fazilka Nagar Council2 hrs ago