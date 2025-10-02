Advertisement
Adulteration Milk Case: ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਣ ਦੇ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

 Adulteration Milk Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:48 AM IST

Adulteration Milk Case (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਬਨੂੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਨਕਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਬਨੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾਂ ਅਰਹਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਡੁਬੋਓ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਜੇ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ।
ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਟੈਸਟ: ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਗੜੋ; ਜੇਕਰ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਚ ਟੈਸਟ: ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ; ਜੇਕਰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ: ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਪਾਓ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

