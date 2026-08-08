NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, 715 ਤੋਂ 160 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ HC ਪਹੁੰਚਿਆ

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Samrala News(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹਾਲਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ 715 ਅੰਕ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ 160 ਅੰਕ ਦਰਜ ਸਨ।
ਇੱਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕੋ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NTA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। NTA ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।