/CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ NEET ਟੌਪਰ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਹਾ- ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਲਾਜ

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NEET Topper Aryan Gupta meet CM Mann News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ NEET ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪਰ ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ NEET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਯਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਯਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NTA ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ ਅਤੇ ਬੁਆ-ਫੁੱਫੜ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਰਿਅਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਯਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਯਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ।
ਆਰਯਨ ਦੀ ਬੁਆ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।