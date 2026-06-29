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ਗਲੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Gurdaspur News: ਪੀੜਤ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 29, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:52 PM IST
ਗਲੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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