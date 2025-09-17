ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਵਰ ਮਲ ਸਿੰਗਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:35 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਮਾਂ – ਇੱਕ ਪੇੜ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਵਰ ਮਲ ਸਿੰਗਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 2012 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪਾਸਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

